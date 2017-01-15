قبل التجهيزات لمعركة الحسم .. مصدر يكشف سبب كثافة الغارات الجوية على صنعاء وضواحيها

كشفت مصادر محلية عن سبب تجدد غارات التحالف العربي بقيادة السعودية بشكل كثيف ومركز على مواقع الحوثيين وقوات صالح بالعاصمة صنعاء.

وقال مصدر خاص لـ"المشهد اليمني" ان ازدياد عدد الغارات وكثافتها على العاصمة صنعاء وضواحيها بسبب الاستعدادات التي يقوم بها الحوثيين وقوات صالح بتخزين المزيد من الاسلحة لمواجهة التقدم لقوات الجيش الوطني على منافذ العاصمة صنعاء وتخومها.

واضاف المصدر ان مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية، استأنفت غاراتها على مواقع مليشيا الحوثيين في العاصمة صنعاء، الغارات, منذ يوم الثلاثاء حتى الجمعة بشكل ملحوظ بعد توقف طويل.

وقال سكان محليون ان انفجارات ضخمة هزت العاصمة قبل يومين عقب سلسلة غارات استهدفت معسكر الصيانة العسكرية، الخاضع لسيطرة الحوثيين، شمالي العاصمة.

واضاف سكان مجاورين للمعسكر إن الانفجارات كانت شديدة، وانبعث منها دخان باللون الأصفر ويعتقد أنها استهدفت مخازن للمعسكر الذي يستخدمه الحوثيون في إعادة تطوير وتأهيل الصواريخ.

وكانت قد استهدفت غارة حربية للتحالف مدرسة في مديرية نهم شمال شرق صنعاء يوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية في العاصمة اليمنية.

وتقع المدرسة في منطقة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون بشكل مباشر، بينما سقط صاروخ آخر خلف المدرسة، مشيرا إلى "تواجد آليات عسكرية ومخازن اسلحة قرب المدرسة .

وتشن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية منذ قرابة العامين غارات تستهدف مواقع للمتمردين الحوثيين والمسلحين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في مناطق مختلفة من اليمن بينها صنعاء والمناطق المجاورة لها الخاضعة لسيطرة المليشيات.